【6月2日 CGTN Japanese】習近平国家主席は5月23日、「共に青い海を航海：中国・米国青年友好交流プログラム」に参加した両国の学生に返信しました。

習主席は手紙で、両国の学生が「オーシャンエクスプローラー」科学調査船に乗り、忘れ難い友好の旅を共に経験したことを知りうれしく思うと述べました。習主席が2023年11月に「5年間で米国の青少年5万人を中国に招いて交流し、学習する」と提唱して以来、すでに米国の青少年5万人以上が中国を訪問し、2年半繰り上げて所期目標を実現しました。

習主席はまた、より多くの中米青少年が両国の友好事業のバトンを受け継ぎ、互いに学び、共に進歩し、太平洋を越えた「友好の使者」となり、中米関係の安定した健全で持続可能な発展に新たな貢献をすることに期待を寄せました。

「共に青い海を航海：中国・米国青少年友好交流プログラム」に参加した中米両国の学生は先日、習主席に手紙を送り、「5年に5万人」の構想が両国青少年の学習交流に貴重な機会を提供したことに感謝の意を表しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

