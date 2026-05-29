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【5月29日 AFP】総務省が29日に発表した2025年国勢調査の速報値によると、日本の総人口（外国人を含む）は5年間で2.5％減少し、過去最大の減少幅になった。

2025年の日本の総人口は約1億2300万人で、2020年の約1億2600万人から約300万人以上減少した。

今回の減少幅は2015年から2020年の減少幅の3倍以上で、国勢調査が始まった1920年以来、最大となった。

木原稔官房長官は記者会見で、「わが国における人口減少がより一層進展していることが改めて裏付けられた」と述べた。

日本の出生率は世界最低レベルで、高齢化も進んでいる。

日本の人口減少に対する解決策として、しばしば「移民（外国人）」の受け入れが挙げられるが、高市早苗首相は外国人受け入れの厳格化を求めている。

公式データによると、日本の出生数は2016年から10年連続で最少を更新し、2025年は日本で生まれた外国人を含めて70万5809人だった。

国や地方自治体は近年、マッチングアプリの立ち上げから児童手当の増額、育児休業への補助金支給にいたるまで、結婚や出産を奨励するための施策を試みてきたが、その効果は限定的なものにとどまっている。(c)AFP