【5月29日 AFP】北大西洋条約機構（NATO）加盟国ルーマニアの国防省は29日、ウクライナ国境に近い東部ガラツィ市の集合住宅にロシアの無人機が衝突し、2人が負傷したと発表した。

ルーマニア国防省は、「5月28日から29日にかけての夜、ロシア連邦はルーマニアとの河川国境に近いウクライナの民間・インフラ目標に対する無人機攻撃を再開した」と説明。

「これらの無人機のうち1機がルーマニア領空に侵入し、ガラツィ市の南部まで飛行した後、集合住宅の屋根に墜落した。その際に火災が発生した」と付け加えた。

救急当局によると、擦り傷を負った2人が治療を必要としたが、火災はすでに消し止められたという。

2022年にロシアによるウクライナへの全面侵攻が始まって以来、ルーマニア領空への無人機の侵入はこれまでに数十回確認されているが、居住用の建物に無人機が衝突したのは今回が初めて。

国防省によると、ルーマニアの領空で無人機が確認されたのを受け、F16戦闘機2機が緊急発進した。

隣国ウクライナでは、ロシアによる空襲を警戒して夜間に全土で空襲警報が発令されたが、朝方までに解除された。(c)AFP