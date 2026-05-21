【5月21日 AFP】米IT大手メタは20日、従業員約8000人の解雇を開始した。これは全世界の従業員の約10％に相当する。人工知能（AI）への投資拡大に伴う動きだ。

ブルームバーグの報道によると、解雇通知は早朝から送られた。最初に通知を受け取ったのは、シンガポールの従業員だった。

メタは4月、6000人の採用計画を中止し、7000人の従業員をAIワークフロー関連の業務に移行させることを発表していた。

マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）は、解雇対象の社員宛てのメッセージで「この会社を築いてきた人々に別れを告げるのは悲しい」「その重みを感じている」と書き、感謝の意を表した。

同氏はまた、メタが「未来を定義するのを助ける数少ない企業の一つ」であるとし、世界中のユーザーに「個人的なスーパーインテリジェンス」を提供するという目標を再確認している。

メタは今年の資本支出が1兆2500億～1兆4500億ドル（約20兆～23.5兆円）に達すると予測しており、これは2025年の支出の2倍以上だ。(c)AFP