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【5月20日 AFP】ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は19日、中国・北京に到着した。20日に習近平国家主席と会談し、両国の揺るぎない結束を確認すると見られる。

プーチン氏は19日深夜、北京の首都国際空港に到着し、中国の王毅外相らによる出迎えを受けた。

20日には歓迎式典に出席し、習氏との首脳会談に臨む。会談後、共同声明に署名する予定。両首脳の対面での会談は去年9月にプーチン氏が中国を訪れて以来。

今回の会談は、先週行われたばかりの米中首脳会談に続いて開催されるもので、ロシア側の声明によると、プーチン氏と習氏は両国の戦略的パートナーシップを強化する方法や「主要な国際および地域問題について意見交換」を行う予定だ。

訪問に先立ち、プーチン氏はビデオメッセージで、両国関係が「真に前例のないレベル」に達しており「ロシアと中国の緊密な戦略的関係は、世界的の安定化に大きな役割を果たしている。我々は平和と普遍的な繁栄を追求している」と述べた。

中国外務省の報道官は19日、プーチン氏の訪中を歓迎し、「中国とロシアの永続的な友情」を強調した。

両国関係は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降深まっており、プーチン氏は自国が国際舞台で外交的に孤立する中、毎年北京を訪問している。

ロシアは経済的に北京に大きく依存しており、中国は制裁を受けたロシア産石油の主要な買い手となっている。

今回の首脳会談では、モンゴルを経由してロシアから中国へ天然ガスを供給する大規模なパイプラインの建設が議題に上る可能性がある。ロシア側は早期完成を目指している。(c)AFP