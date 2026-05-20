【5月20日 CGTN Japanese】米国のトランプ大統領は中国を国賓として訪問し、5月14日、北京の人民大会堂で中国の習近平国家主席と会談しました。同行した複数の米国経済界関係者は同日、メディアの取材に応じ、米中関係は極めて重要であり、両国首脳による会談の成功は米中経済・貿易協力に新たな原動力をもたらし、世界経済に確実性を与えるとの認識で一致しました。各氏は中国の長期的な発展と市場の機会を高く評価し、対中実務協力の継続的な拡大、経済・貿易の連携強化、相互利益の追求に強い意欲を示しました。

テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は、今回の両首脳の会談について「非常に良い感触を得た」と述べ、両国の協力はより良い成果をもたらすはずだとの考えを示しました。

アップルのティム・クックCEOは、中国のことわざ「多くの人が薪を集めれば炎は高くなる」を引用し、「現在最も重要な任務は、共通の目標を見つけ、共通の利益を拡大することだ」と語りました。

エヌビディアの創業者であるジェンスン・フアンCEOは、中国がすでに推進している重要な取り組みは、人工知能（AI）を発展させ、それを医療・健康、生命科学、製造業など各産業に応用することであり、これがすでに中国に新たな機会をもたらしていると述べました。

クアルコムのクリスチアーノ・アモン社長兼CEOは、「中国を訪問できたことに大いに奮い立っています。両国首脳の今日の会談は非常に成功した。会談で議論された内容の一部は、すべての関係者にとって重大な機会であり、特にテクノロジー分野において表れている」と述べました。

シティグループのジェーン・フレーザーCEOは、今回の米中双方の交流全体の雰囲気は非常に前向きであったと述べ、「両国政府が相互尊重に基づいて対話し、交流を深め、今回の交流が2つの大国にさらなる安定した見通しと共同発展の機会をもたらすことを期待している」としました。

取材に応じた経済界の代表らは、中国のイノベーションの発展状況と超大規模市場の優位性を高く評価し、両国が協力を拡大することは、グローバル・サプライチェーンの安定に寄与し、発展の機会を切り拓く新たな原動力になるとの見方を示しました。

同日、中国商務部は定例記者会見を開き、中国側が米国側と協力リストを継続的に拡大していく意向であることを示しました。商務部の何詠前報道官は、「今後、中国側は米国側と共に、平等、尊重、互恵の原則に基づき、継続的に協力リストを拡大し、問題点を減らしながら、中米の経済・貿易関係の健全で安定的かつ持続可能な発展を推進していきたい」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

