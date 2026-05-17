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【5月17日 AFP】サッカー、イングランドFAカップは16日、決勝が行われ、マンチェスター・シティはアントワーヌ・セメンヨがバックヒールで決勝点を決め、1-0でチェルシーを下して通算8回目の優勝を果たした。

セメンヨは72分、アーリング・ブラウト・ハーランドの折り返しを至近距離から巧みなバックヒールでファーポストに流し込み、単調な展開の試合を輝かせた。

これでシティは、3月のイングランド・フットボールリーグカップ制覇に続いて今季2冠目を手にした。

シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は2018-19、22-23シーズンに続く3度目の大会制覇を飾り、シティの指揮官として通算20個目のトロフィーを手にしている。

現在、国内公式戦で21試合無敗を記録しているシティは、プレミアリーグでは首位アーセナルを勝ち点2差で追いかけている。

アーセナルは、すでに降格が決まっているバーンリーFCとの18日の試合で勝利すれば、その差を5に広げることができるが、シティは19日にボーンマス戦を控えており、そこで勝てば勝ち点差は2のままとなる。

それでもアーセナルは、24日に行われるクリスタルパレスとの今季最終戦で白星を収めれば、2003-04シーズン以来となる優勝が決まる。(c)AFP