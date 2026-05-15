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【5月15日 AFP】サッカー日本代表の森保一監督は15日、W杯北中米大会に向けた登録メンバー26人を発表し、負傷した三笘薫が不選出となった。W杯で初の16強突破を目指す日本にとっては、大きな痛手となった。

イングランド・プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCに所属する三笘は、9日に行われたウォルバーハンプトン・ワンダラーズ戦で太ももを負傷していた。

都内でメンバー発表会見に臨んだ森保監督は三笘について、「大会期間中にコンディションを戻すのは難しいとメディカルスタッフが判断した」と述べた。

また、昨年12月に左ひざ十字靱帯（じんたい）を断裂していた南野拓実も選外となっている。

一方、オランダ・エールディビジのアヤックスでプレーする冨安健洋は、2024年6月以降はけがなどで代表から遠ざかっていたものの、復帰を果たした。

鎌田大地や遠藤航、久保建英が選出される中、3月に行われた敵地でのスコットランド戦で代表デビューを果たしたドイツ・ブンデスリーガ1部VfLボルフスブルク所属の塩貝健人もメンバー入りを果たしている。

W杯本大会でグループFに入った日本は、オランダ、スウェーデン、チュニジアと同組となった。初戦は6月14日のオランダ戦となっている。

W杯北中米大会に臨む日本代表メンバーは以下の通り。

■ゴールキーパー（GK）

早川友基

大迫敬介

鈴木彩艶

■ディフェンダー（DF）

長友佑都

谷口彰悟

板倉滉

渡辺剛

冨安健洋

伊藤洋輝

瀬古歩夢

菅原由勢

鈴木淳之介

■ミッドフィールダー（MF）/フォワード（FW）

遠藤航

伊東純也

鎌田大地

小川航基

前田大然

堂安律

上田綺世

田中碧

中村敬斗

佐野海舟

久保建英

鈴木唯人

塩貝健人

後藤啓介

(c)AFP