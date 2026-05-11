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【5月11日 AFP】フランスのセバスチャン・ルコルニュ首相は10日、ハンタウイルスが発生したクルーズ船から飛行機でフランスに帰国した5人のうち1人が、同ウイルスの症状を示していると述べた。

ルコルニュ氏はX（旧ツイッター）への投稿で、「うち1人が帰国便の中で症状を示した」「この5人の乗客は直ちに厳格な隔離措置下に置かれ、当面の間その状態が続く。医療処置を受け、検査と健康診断を受けることになる」と述べた。

ルコルニュ氏はまた、フランス国民を守るために適切な隔離措置を実施することを認める政令を、この日のうちに発出するとしている。

10日早朝から、スペイン領カナリア諸島テネリフェ島沖に停泊しているクルーズ船MVホンディウスからの乗客の下船が始まった。そこから、乗客たちは自国やオランダの病院へと飛行機で移動し、健康チェックを受けている。

スペインのモニカ・ガルシア保健相は10日、テネリフェ島で記者団に対し、これまでに19か国の94人が下船したと述べた。

当局によると、23か国の全乗客約150人の下船作業は、11日に予定されているオーストラリアとオランダへの帰還便出発まで継続されるという。

MVホンディウスは11日朝に燃料を補給し、乗員約30人を乗せてオランダへ出航することになる。(c)AFP