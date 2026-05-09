【5月9日 AFP】米国防総省は8日、未確認飛行物体（UFO）に関する資料の公開を開始した。中には1940年代にまで遡るものもあり、地球外生命体（異星人）の存在をめぐる臆測をさらにあおっている。

国防総省のウェブサイトには、連邦捜査局（FBI）、国務省、航空宇宙局（NASA）から提供されたものを含む160点以上の資料が公開された。同省はUFOを公式には「未確認空中現象（UAP）」と呼んでいる。

公開された資料の中には、円盤型UFOや空飛ぶ円盤の目撃情報、そして映画『ロード・オブ・ザ・リング』に登場するようなオレンジ色の光る球体の目撃情報などが含まれている。

近年、敵対国が高度に先進的なな技術を実験しているのではないかという懸念が高まる中、米政府は超自然的な飛行物体と思われる数々の報告を調査しており、UFOへの関心は再び高まっている。

ピート・ヘグセス国防長官は声明で、「機密指定によって隠されてきたこれらの資料は、長年にわたり正当な臆測を呼んできた。今こそ米国民が自らの目で確かめる時だ」と述べた。

ドナルド・トランプ大統領は資料公開を歓迎し、「歴代政権はこの問題に関して透明性を欠いてきたが、これらの新たな文書と映像によって、国民は自ら『一体何が起きているのか』を判断できる」とSNSに投稿した。(c)AFP