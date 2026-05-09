【5月9日 AFP】米軍は8日、同国による港湾封鎖を突破しようとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を攻撃し、航行不能にしたと発表した。

米国はこれで、4月13日から実施されている海上封鎖を破ろうとしたとされるイラン船4隻を強制的に航行不能にしたことになる。

​​米中央軍（CENTCOM）は、イラン船籍のタンカー「シー・スターIII」と「セブダ」への攻撃動画を添えたSNSへの投稿で、米海軍の戦闘攻撃機F/A18スーパーホーネットが「精密誘導兵器を2隻の煙突に向けて発射し、イランへの入港を阻止した」と述べた。

6日には、F/A18戦闘攻撃機が20ミリ機関砲で別のイラン船籍の石油タンカー「ハスナ」の舵を攻撃し、航行不能にした。

4月19日には、イラン船籍の貨物船「トゥースカ」が米駆逐艦からの度重なる警告を無視し、海上封鎖を突破しようと試みた。米駆逐艦は最終的に、トゥースカの乗組員に機関室からの退避を指示した後、5インチ砲で機関室を複数回攻撃し、同船を航行不能にした。

イラン軍は2月28日に米イスラエルによる攻撃が始まった後、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を事実上封鎖した。

米国は先月、パキスタンでの和平交渉が決裂したことを受け、イランの港湾を封鎖すると発表した。(c)AFP