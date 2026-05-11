【5月11日 CGTN Japanese】北京市北部の海淀区でこのほど、中学生が参加する人型ロボットサッカー大会がスタートしました。44校の参加チームが激しい戦いを繰り広げています。

大会で参加者は同じ機種の人型ロボットを使い、自らコーディングします。ロボットは外部からのリモート操作に頼ることなく、サッカー場で感知、意思決定、実行のミッションを遂行します。予選を経て、16チームが勝ち残りました。16チームは四つのグループに分けられリーグ戦を行い、各グループの上位2チームが決勝に進みます。23日に準決勝、24日に決勝戦がおこなわれ、優勝チームは第2回世界人型ロボットスポーツ大会の関連項目への予選出場権を獲得することができます。

大会の前、主催者側はシステムトレーニングを実施し、生徒らがコードのロジックやプログラミング、実戦能力を高められるようサポートしました。参加した生徒は、「放課後に会場へ行き、自分たちでコードを調整し、問題を見つけて再調整を重ねた。以前よりロボットサッカーやコードに詳しくなった」と話しました。

北京にあるロボット企業の従業員は、「去年の世界人型ロボットスポーツ大会と比べ、今年参加した中学生チームの総合的な戦略能力は、去年の一部大学生チームとほぼ同じレベルに達した」と紹介しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

