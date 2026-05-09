【5月9日 CGTN Japanese】世界初の積載量1万台級自動車運搬船であるパナマ船籍の「グロービス（GLOVIS）」が5月4日午後、上海南港埠頭（ふとう）に接岸しました。同船は4月28日の進水・就航後、初めて上海港に寄港し、今回の航海では南港埠頭で3700台余りの各種乗用車・商用車を積み込み、海外へ輸送します。



グロービスは中国船舶グループ傘下の広船国際と中船貿易が韓国のHMM海運のために建造した世界初積載量1万800台を積載できる自動車運搬船で、同種の船舶における世界最大の積載量を記録しました。全長230メートル、幅40メートル、船底から主甲板までの高さは48メートルに達し、16階建て高層ビルに相当します。「海上の立体駐車場」とされる同船は、24時間以内に建設車両、バス、新エネルギー車などあらゆる車種の効率的な積載作業を完了することができます。



紹介によると、この巨大な運搬船の乗組員はわずか23人で、人員配置は中小型のローロー船とほぼ同じであるにもかかわらず、輸送能力は20%以上と大幅に向上しています。新造船の初寄港という特性を考慮し、上海港では特別な通関保障事前プランを策定して埠頭の情報連携を強化することで、関連作業の要求を全面的に満たし、バースの高効率な回転と海運物流チェーンの安定的かつスムーズな運営を確保しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

