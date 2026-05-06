この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【5月6日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領（79）は5日、全米の子どもたちに身体能力を競わせ成績優秀者を表彰する「大統領体力テスト」を復活させる大統領令に署名する際、自身の運動時間はせいぜい1日1分だと述べた。

史上最高齢で大統領に就任し、来月80歳を迎えるトランプ氏の健康状態をめぐっては、さまざまな臆測が飛び交っている。

トランプ氏はホワイトハウスの執務室で大統領令に署名する前、「運動なんて、せいぜい1日1分くらいだ。運が良ければ」と述べた。

トランプ氏はまた、ロバート・F・ケネディ・ジュニア厚生長官と自身の運動不足について冗談を交わした。ケネディ氏は、父であるロバート・F・ケネディ元司法長官がハイキングで約80キロ歩いたという逸話を披露した。

ケネディ氏は、ゴルフ好きのトランプ氏は「毎週末ゴルフコースで約14.5キロ歩いている」から80キロ歩くくらい「楽勝」だろうと述べた。

これに対しトランプ氏は芝居がかった口調で、「カートを使っていない時はね」と応じた。トランプ氏は、ゴルフカートに乗っている姿を度々写真に撮られている。

学校での「大統領体力テスト」を復活させる大統領の署名式には、ゴルファーのゲーリー・プレーヤー氏とブライソン・デシャンボー氏が出席した。

イラン反政府デモによる死者の生々しい描写など、さまざまな話題に言及するトランプ氏の周りには、複数の生徒もいた。

トランプ氏が生徒の一人の腕を軽くたたき、「君は強い人かい？」と尋ねると、生徒は「はい、そうです」と答えた。

トランプ氏はさらに、「君は私とけんかして勝てると思うかい？」と尋ね、くすくす笑いながら「君なら勝てると思うよ」と付け加えた。

共和党のトランプ氏は自身の身体能力について、高齢への懸念から2024年大統領選から撤退した民主党のジョー・バイデン前大統領と比べて優れていると自慢することを好んでいる。

トランプ氏は多忙なスケジュールをこなしているが、特に手のあざ、脚の腫れ、そして公の場で居眠りしているように見える場面が度々見られることから、健康状態をめぐるさまざまな臆測が飛び交っている。

ホワイトハウスは、トランプ氏の脚の腫れは慢性静脈不全によるもので、手のあざはアスピリンの大量服用が原因だと説明している。(c)AFP