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【5月5日 AFP】韓国は5日、ドナルド・トランプ米大統領からホルムズ海峡での航行支援任務への参加を求められたことを受け「検討する」と述べた。

ホルムズ海峡ではこの前日、韓国海運大手HMMの貨物船「ナム」で爆発と火災が発生した。韓国外務省は5日、「乗組員24人のうち、6人の韓国人と18人の外国人を含む全員にこれまでのところ死傷者は出ていない」と声明で発表した。

トランプ氏は4日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、イランが韓国の貨物船を含む複数の船舶を攻撃したと主張。韓国が航行の安全を確保する「任務に加わるべき時が来た！」と呼びかけた。

この呼びかけを受け、韓国の国防省は「われわれの立場を慎重に検討する」と述べたが、具体的な詳細には言及しなかった。

韓国国防省は、国際法、国際海上航路の安全、米国との同盟関係、そして朝鮮半島の安全保障状況に基づいて考慮するとした上で、「ホルムズ海峡での安全航行確保に向けた国際的な議論に積極的に参加している」ことを強調した。

韓国当局によると、火災は「完全に消火された」という。(c)AFP