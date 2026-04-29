【4月29日 AFP】国連（UN）は29日、2月末に中東での紛争が始まって以降、イランでは少なくとも21人の死刑が執行されたと発表した。逮捕者は4000人以上に上っているという。

国連人権高等弁務事務所によると、今年1月の全国的な抗議活動に関連して少なくとも9人、反政府組織との関連で10人、またスパイ容疑で2人の計21人の死刑が執行されたという。また、国家安全保障に関連する理由で逮捕された人は4000人以上に上ると推定された。

拘束者の多くは、強制失踪や拷問の他、強制的な自白や模擬処刑など「残酷で非人道的な扱い」を受けているとされる。強制自白については、テレビで放送されることもある。

国連人権高等弁務官のボルカー・ターク氏は声明を発表し、「紛争による深刻な影響に苦しむ中、イランの人々の権利が、当局によって厳しく、残酷な方法で奪われ続けていることに愕然としている」と述べた。

また「これ以上の執行をすべて中止し、死刑執行の停止（モラトリアム）を導入すること、適正な手続きと公正な裁判を完全に保障すること、そして恣意（しい）的に拘束されている人々を直ちに釈放することを求める」とした。(c)AFP