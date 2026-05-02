【5月2日 CGTN Japanese】中国香港特別行政区政府衛生署によれば、香港では4月30日から、公の場で電子たばこを所持することが禁止されます。身の回り品として携帯していただけでも不法行為とみなされ、発見された場合には3000香港ドル（約6万1000円）から5万香港ドル（約100万円）の罰金が科されるほか、半年間の禁錮が適用されます。衛生署は同時に、この新規則には移行期間を設けず、しかも初めての違反でも処罰を減免しないと明言しました。

香港では4年前に電子たばこの輸入と販売が禁止されました。今回の新規則は、さらに厳格にしたものです。電子たばこは輸入と販売が禁止されていた状態から、公共の場所での携帯と利用が全面禁止されることになりました。

その理由については、まず国際的な情勢に合わせることがあります。近年では多くの国がたばこに対する規制をますます厳格化し、「たばこゼロの世代」を出現させることを目標にしている国すらあります。

また、電子たばこは化学物質を加熱することで霧状にするもので、その危険性は長期にわたって過小評価されていました。香港特区衛生署は、「加熱によるたばこを吸う場合、慢性閉塞性肺疾患にかかる確率が5割も高くなり、脳卒中の確率は3割以上高くなる。電子たばこは従来型のたばこと比べて、危害は全く落ちていない」と説明しました。

香港特区政府医務衛生局の盧寵茂局長は、「電子たばこはフルーツ味がして普通のたばこと味が違うため、吸う人も周囲の人も危険が大きいとは思わない。電子たばこは毒性が弱いという間違った考えが多くの人をミスリードしてきた」と指摘しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

