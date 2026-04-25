【4月25日 AFP】男子テニスのカルロス・アルカラス（スペイン）は24日、3連覇が懸かる今年の全仏オープンテニスを、手首の負傷のため欠場すると発表した。

アルカラスは右手首の検査結果を受けてクレーコートシーズンを終了する決断を下した明かし、イタリア国際も出場しないことになった。

アルカラスはSNSで、「慎重を期してローマ（イタリア国際）とローラン・ギャロス（全仏オープン）に出場しないことが最も賢明だと判断した」とし、復帰の時期と大会については、回復状況を見ながらチームとともに判断するとしている。

アルカラスは、オットー・ビルタネン（フィンランド）に勝利した先週のバルセロナ・オープン初戦で負傷し、大会を途中棄権していた。

今年1月の全豪オープンで優勝し、史上最年少で生涯グランドスラムを達成したアルカラスは、今季マッチ22勝3敗としていたが、先日のモンテカルロ・マスターズ決勝ではヤニック・シナー（イタリア）に敗れ、世界ランキングの首位を譲った。

シナーはアルカラス不在の状況を生かし、全仏初制覇を目指すことになる。

全仏は5月24日から6月7日にかけて行われる。(c)AFP