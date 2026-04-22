【4月22日 AFP】中国は22日、同国の圧力を受けてアフリカの国々が台湾の頼清徳総統の専用機の飛行許可を取り消し、エスワティニ（旧スワジランド）訪問を中止に追い込んだことを「高く評価」した。

中国の外交的切り崩しを受けて台湾と正式な外交関係を持つ国は減少し、現在は12か国、アフリカではエスワティニだけとなっている。

中国は台湾について、自国領土の一部だと主張しており、国際機関への参加や他国との交流に反対している。

台湾総統府によると、頼氏は国王ムスワティ3世の即位40周年と58歳の誕生日を祝うため、22日からエスワティニを訪問する予定だった。

だが、インド洋の島国セーシェル、モーリシャス、マダガスカルなどの国々が、中国からの「強い圧力」と経済的威圧を受け、頼氏の専用機の飛行許可を取り消した。

これ受けて中国外務省報道官は声明で、「関係国は『一つの中国』原則を支持し続けている、これは国際関係の根本規範に完全に合致するものであり、中国は高く評価する」「中国の最終的な統一という歴史的流れを止めることは誰にもできない」と述べた。

中国の外交攻勢に直面しながらも、台湾の国家主権を依然として認めているエスワティニの政府報道官はAFPに対し、頼氏の訪問が実現しなかったのは「残念」だと述べる一方、「中華民国（Republic of China、台湾の正式名称）との長年にわたる二国間関係の現状を変えるものではない」と強調した。(c)AFP