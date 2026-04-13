【4月13日 AFP】パキスタン・イスラマバードで週末に行われた和平協議で、米国とイランが合意に至らず、ドナルド・トランプ米大統領がイランの港湾封鎖を指示したことをめぐり、英国のキア・スターマー首相は13日、ホルムズ海峡の海上封鎖に英国は参加しないと述べた。

スターマー氏はBBCラジオに「われわれは封鎖を支持していない」「イランとの戦争に巻き込まれることはない」と述べた。

トランプ氏は12日、米海軍に対してイランの港湾封鎖を命じ、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で「他の国々もこの封鎖に関与する」としていた。

一方、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は13日、X（旧ツイッター）への投稿で、ホルムズ海峡での通航回復を目指す「平和的な多国籍ミッション」に英国と共に取り組むことを明らかにした。「交戦中の当事者のものとは別のもの」になるとしており、トランプ氏が発表した封鎖とは関係がないものとみられる。

マクロン氏は「英仏は今後数日以内に、ホルムズ海峡での自由な通航の回復を目的とした平和的な多国籍ミッションに向けて他の国々と協議する」とし、「状況が許す限り早急に展開される予定だ」と続けた。(c)AFP