【4月11日 AFP】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は11日、イスラエルは同国軍による人権侵害疑惑について「反省」していないと非難した。これに先立ちイスラエルは、李氏がソーシャルメディア上の「偽情報」を拡散したとして非難していた。

李氏は今週、イスラエル兵が「パレスチナ人の子ども」を拷問して屋上から突き落とす場面だというキャプションが付けられている動画についてコメントし、イスラエル外務省をいらだたせた。

李氏は10日、X（旧ツイッター）に「これが事実かどうか、そして事実であればどのような措置が取られたのかを調査する必要がある」と投稿。

「私たちが問題視する慰安婦の強制、ユダヤ人の虐殺や戦時の殺害と何ら変わることはない」と付け加えた。

AFPは、ソーシャルメディア上で広く拡散されているこの動画の出どころを直ちに特定することはできなかった。

だが、この動画は、2年前にパレスチナ自治区ヨルダン川西岸でAFPTVが撮影した事件を別角度から撮影したものとみられる。当時、イスラエル兵が既に死亡しているように見える「成人男性」を屋根から足で突き落とす場面が記者たちに目撃されていた。

2024年、米ホワイトハウスはこの動画を「極めて憂慮すべき」ものと呼び、イスラエルが1967年から占領しているヨルダン川西岸で攻撃を激化させていることを受け、同国に説明を求めたと述べていた。

イスラエル外務省は11日、ソーシャルメディアを通じて出した声明で、この事件は既に「調査・対処済みだ」と述べた。

「李在明大統領は不可解なことに2024年の出来事をあえて掘り起こし、それをあたかも現在の出来事であるかのように偽って伝える偽アカウントを引用した」「このアカウントは、反イスラエル的な偽情報やイスラエルに関するデマを拡散することで悪名高い」と指摘した。

この問題をめぐるソーシャルメディア上の対立が激化する中、韓国外務省が沈静化を試み介入。

イスラエルによる人権侵害疑惑を日本による「慰安婦の強制」とナチス・ドイツによるユダヤ人への残虐行為になぞらえた李氏の投稿について、韓国外務省は声明で、「特定問題に関する意見ではなく普遍的人権に関する信念の表明だった」と主張した。

だが李氏は11日、自身の発言に対するイスラエルの反発を報じたニュース記事に言及し、ソーシャルメディアでさらに鋭いメッセージを発信。

「絶え間ない人権侵害行為と国際法違反行為で苦しみ、悩まされている世界中の人々からの批判に、あなた方（イスラエル）が一度たりとも耳を傾けようとしないことに失望させられる」と述べた。

イスラエルの最大の支援国である米国の同盟国の韓国はこれまで、中東紛争でいずれの側にも肩入れせず、概ね中立的な立場を維持してきた。(c)AFP