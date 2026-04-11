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【4月11日 AFP】バチカンは10日、米国防総省ナンバー3、エルブリッジ・コルビー国防次官（政策担当）らが1月、ローマ・カトリック教会の教皇レオ14世がドナルド・トランプ政権の軍事力行使を批判したとして、バチカンのクリストフ・ピエール駐米大使（枢機卿）を呼びつけて「恫喝（どうかつ）」したとの報道を否定した。

これに先立ち米国防総省も9日、報道を否定。X（旧ツイッター）で「会談に関する最近の報道は著しく誇張され、歪曲（わいきょく）されている」「国防総省とバチカンの当局者同士の会談は、相互を尊重し、道理をわきまえた議論だった」と述べていた。

米メディア大手パラマウント・スカイダンス傘下の「ザ・フリー・プレス」と「CBSニュース」によると、コルビー氏はピエール枢機卿に対し、「米国は望むことは何でもできる軍事力を持っている。ローマ・カトリック教会は米国側に付いた方がいい」と恫喝したとされる。

バチカンのマッテオ・ブルーニ報道官は声明で、「この会談に関して一部メディアが報じた内容は、いかなる点においても事実とは一致しない」として報道を否定。

ピエール枢機卿（現在は米大使を退任）は、「大使としての通常の職務の一環として」コルビー氏と会談し、相互に関心のある事項について意見交換を行ったと説明した。

史上初の米国出身教皇であるレオ14世は1月の演説で、外交が「武力に基づく外交」に取って代わられつつあることを嘆き、「戦争への熱意が広まっている」と述べた。

5日のイースター（復活祭）のメッセージでも「戦争を引き起こす力のある者は平和を選びなさい」と呼び掛けた。(c)AFP