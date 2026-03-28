【3月28日 AFP】中国が、北大西洋条約機構（NATO）や欧州連合（EU）機関の職員から機密性の高い情報を収集するために、偽のビジネスSNS「LinkedIn（リンクトイン）」のプロフィルを使用していたと、欧州の安全保障関係者が27日、明らかにした。

この作戦は中国国家安全省が主導したとされており、架空アカウントを通じて軍事同盟やEUの数十人の職員を標的にしていたと、匿名の関係者がフランスとベルギーのメディア報道を認める形で述べた。

リクルーターを装った中国のスパイは、まずは有償のレポートを依頼し、その後、非公開情報や機密情報の提供を求めることがあった。

特に活動が活発だった偽プロフィルの一つは「ケビン・チャン」という名前を使い、「オリエンタル・コンサルティング」という架空の香港企業の代表を名乗っていたという。

また、フランス、ベルギー、英国などの職員らは、報酬として数百ドル、場合によっては数千ドルを受け取っていたとされている。

ベルギーのアヌリス・フェルリンデン司法相はAFPに対し、「数年にわたり、世界中のさまざまな公務員、学者、その他の影響力ある人物が、後に中国の情報機関のエージェントであることが判明した人物から接触を受けていた」と語った。

この作戦によって「多くの重要な情報や機密情報が中国に渡った可能性がある」とフェルリンデン氏は付け加えた。

関心が持たれていたトピックには、EUによる対中制裁やその他の対中措置、さらに台湾関連を含むNATOのアジア戦略だったと伝えられている。(c)AFP