【3月27日 CGTN Japanese】中国各地のリサイクル業者によると、最近は世界的なメモリーチップ不足など複数の要因の影響で、中古携帯電話のリサイクル市場が「盛況期」を迎え、リサイクル価格が全体的に上昇して、市民が所持している中古携帯が「人気商品」となっています。

3月23日に中国東部山東省済南市の電子製品市場・済南華強電子世界を訪れると、多くのカウンターに「中古携帯電話を高値で買い取り中」の看板やポスターが貼られていました。携帯電話買い取り店の責任者である于さんは「携帯電話ならどんなものでも買い取ります。電源が入らなくても、完全に壊れた物でも構いません」と語りました。この業界に10年いる于さんでも、最近の相場には驚かされると言います。発売から10年が経ったOPPO R9は、昨年同時期の買い取り価格は20～30元（約460～690円）だったものが、今では150～180元（約3500～4140円）に上昇したとのことです。

現在、中古携帯では主にファーウェイ、OPPO、vivoなどのブランドのアンドロイド機種を買い取って、丸ごと深センなどに送り、サプライチェーン上流のメーカーが分解してメモリーカードやマザーボードなどのコア部品をリサイクルしているとのことです。

複数の中古携帯電話買い取り業者が、メモリーなどの部品価格上昇で、中古携帯の買い取り価格は昨年の同時期の2～3倍に上昇していると語っています。今後の価格動向について、業者は、現在の相場では価格がさらに上昇する可能性があるが、その後は不透明だとしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

