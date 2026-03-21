この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【3月21日 AFP】米俳優のチャック・ノリスさんが19日朝、死去した。86歳だった。遺族が20日に発表した。

遺族は「世界にとって彼は武道家であり俳優であり、強さの象徴でした。しかし私たちにとって彼は献身的な夫であり、愛情深い父であり祖父であり、素晴らしい兄弟であり、家族の中心でした」と声明を発表しており、死に関する詳細は非公表にしたいと述べた。

ノリスさんはハワイ州カウアイ島に滞在中、原因不明の症状で入院したとの報道が出ていた。

武道の達人から俳優へと転身したノリスさんは、ディーン・マーティン主演の映画『サイレンサー/破壊部隊（The Wrecking Crew）』で端役としてデビューし、その後多くのアクション映画に出演。1972年には、ブルース・リーと共演した『ドラゴンへの道（The Way of the Dragon）』での壮絶な戦いが、ノリスさんを映画、テレビの双方でアイコンに押し上げた。

また、テレビシリーズ『炎のテキサス・レンジャー（Walker, Texas Ranger）』はカルト的な人気を誇った。このシリーズは8シーズン続き、無数の「アクションヒーロー・ジョーク」やミームを生み出した。その一つには、「チャック・ノリスとスーパーマンが戦い、負けた方（スーパーマン）はパンツを外側に穿かされることになった」というものがある。

先週86歳の誕生日を迎えたノリスさんは、ボクシングをする自身の動画をSNSに投稿し、「私は年を取らない。レベルアップするだけだ」と語っていた。(c)AFP