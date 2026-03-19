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【3月19日 AFP】オーストラリアの空港のギフトショップで今週、野生のフクロネズミがぬいぐるみ陳列棚に紛れ込み、愛らしい姿で旅行客を驚かせた。

タスマニア州にあるホバート空港の職員によると、この迷子の有袋類は18日にぬいぐるみの中に紛れ込んでいるのを発見された。

動画には、フクロネズミがカンガルーやクマのぬいぐるみに溶け込むように、棚にちょこんと座っている姿が映っている。

店長のリアム・ブルームフィールドさんは、「当店のぬいぐるみコレクションは本物そっくりだと自負しているが、ついに最高のお墨付きをもらったようだ」「特別な地元客が当店に立ち寄り、ぬいぐるみ売り場を見て新しい友達を探していたのを見て、とてもうれしく思った」と語った。

さらに、「フクロネズミがくつろげる休息場所を提供できたことをうれしく思う」と付け加えた。

空港職員がすぐに駆けつけ、フクロネズミを本来の居場所である大自然に返した。

空港の広報担当者は、「地元のフクロネズミがギフトショップにちょっと立ち寄って、ぬいぐるみの中に紛れるなんて、オーストラリア、それもホバート空港でしかありえない光景だ」と語った。(c)AFP