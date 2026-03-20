【3月20日 CGTN Japanese】中国政府による対ロシアビザ免除政策の実施から半年が経過し、ショッピング、中医学・中医薬体験、商談などが中国に入国するロシア人旅客の主な目的となっています。国境を跨ぐ往来は、ますます日常的になり多様化しています。

黒竜江省国境検問所の統計によると、ビザ免除措置の実施以降3月16日時点で、省内の各検問所を通じて入国したロシア人旅客数は前年同期比61.2%増の延べ23万2000人に達したとのことです。

ロシア人観光客は、「ここはショッピングモールが多いので、買い物ができるだけでなく、おいしいレストランも多く、ホテルも清潔で快適だ」と話しました。

ハルビンでは、多くのロシア人観光客が中央大通りで写真を撮影し、特色ある定期市を訪れることで、街の風情を没入型で体験しています。同省南東部の綏芬河では、ロシア人バイヤーが商品購入リストを手に行き来し、商談や商品の購入に奔走しています。省内の各通関地では、ロシア語の表示を統一して更新し、越境決済を適正化してさまざまな利便性を図っています。

黒河通関地の責任者は、「ロシア人に対するビザ免除措置が実施された後、多くのロシア人観光客は金曜日に訪れ日曜日に帰国するため、週末の客足が顕著に増加している。通関手続きを簡素化し、通関ルートを事前に増設することで、旅行者の通関をより迅速に進めるようにしている」と話しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

