【3月17日 AFP】英イングランド南東部のブリストル刑事法院は16日、保育園で2歳と3歳の男児5人をレイプし性的虐待を加えた「邪悪な」保育士の男に対し少なくとも24年の拘禁刑を言い渡した。英国では数週間前に別の保育士の男が拘禁刑を言い渡されたばかり。

ネイサン・ベネット被告（30）は、勤務先の保育園で男児5人を性的虐待したと認定された。

ウィリアム・ハート判事は判決言い渡しの際、ベネット被告を「矯正不能で危険な小児性愛者（ペドフィリア）」と評し、「あなたは幼い子どもたちの福祉よりも自身の性的満足を優先した。それはあなたの著しく歪んだ思考と、古風な言葉を使うなら、ある種の邪悪さによるものだ」と述べた。

ベネット被告は先月、男児5人に対するレイプ、性的暴行、挿入による暴行（男性器以外の身体の一部・その他の物を女性器・肛門に故意に挿入する行為）など8件の罪で有罪判決を言い渡された。

ジェマ・ニーボーン検事は、ベネット被告は保育士としての「立場を悪用」し、幼い子どもたちに繰り返し虐待を加えたと主張した。

ベネット被告は2024年にブリストルのパルトゥー・キングストリート保育園で働き始めたが、2025年2月に男児に性的暴行を加えている場面が防犯カメラに映っていたことから、懸念が持ち上がった。

被害者男児の家族たちは法律事務所リー・デイを通じて出した声明で、保育園に懸念を伝えたにもかかわらず、園は速やかな対応を取らなかったと主張。

「職員に懸念を伝えたが、これら警告や苦情は適切に対応されず、上層部にも報告されなかったと考えている」として、少なくとも虐待の一部に関しては「保育園がもっと早く適切な措置を取っていれば防げたはずだ」と述べた。

被害男児家族の代理人を務めるアンドリュー・ロード弁護士は、家族たちは「真相解明、責任追及、そして児童保護体制が大幅に改善されたという確約」を求めていると述べた。

英国では先月、別の保育士ビンセント・チャン被告が昼寝中の3～4歳の女児4人を性的虐待したとして、拘禁18年の判決を言い渡されたばかり。

チャン被告の事件を受けて、キア・スターマー首相は保育園に対する防犯カメラ設置義務化を検討していると述べた。(c)AFP