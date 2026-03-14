【3月14日 AFP】米中西部ミシガン州デトロイト郊外にあるユダヤ教の礼拝所（シナゴーグ）にピックアップトラックで突っ込み放火した容疑者の男は、「頭部への自傷による銃創」で死亡したと、米連邦捜査局（FBI）の職員が13日、記者団に語った。

容疑者はレバノン出身のアイマン・モハマド・ガザリ（41）で、報じられるところによれば親族が数日前にイスラエルの空爆により死亡したという。

しかし、ジェニファー・ルニャンFBI特別捜査官は、12日の襲撃の動機については「現時点で推測するのは無責任だ」としている。

米紙ニューヨーク・タイムズは13日、5日のレバノンでのイスラエル空爆により、ガザリ容疑者の兄弟2人とおい2人が死亡したと伝えている。

ガザリ容疑者はレバノンで生まれ、2011年に米国市民の配偶者に与えられるビザでデトロイトに移住し、2016年に米国市民となったと連邦記録は示している。

2人の子どもの父親であるガザリ容疑者は、2024年に薬剤師の妻と離婚し、最近までウェイターとして働いていたと同紙は報じた。

ガザリ容疑者はレバノンで生まれ、2011年に米国市民の配偶者に与えられるビザでデトロイトに移住し、2016年に米国市民となったと連邦記録は示している。

2人の子どもの父親であるガザリ容疑者は、2024年に薬剤師の妻と離婚し、最近までウェイターとして働いていたと同紙は報じた。(c)AFP