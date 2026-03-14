【3月14日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領がイランの原油輸出のほぼすべてを担うカーグ島にある軍事目標を米軍が大規模爆撃したと発表し、同島の原油インフラへの攻撃も辞さない構えを示したのを受け、イランの軍事作戦・統合司令部は14日、同国の原油インフラを攻撃した場合、米国と関係のある同インフラを破壊すると警告した。

イランメディアによると、イランの軍事作戦・統合司令部ハタム・アル・アンビヤ中央本部は、イランの原油インフラやエネルギーインフラが攻撃された場合、米国と協力関係にある企業の原油・エネルギーインフラを「直ちに破壊し、灰燼（かいじん）に帰す」と述べた。

トランプ氏は13日、ソーシャルメディアに、「米中央軍（CENTCOM、中東とパキスタン以西の中央アジアを担当）は中東史上最も大規模な爆撃作戦の一つを実行し、イランの至宝であるカーグ島にあるすべての軍事目標を完全に破壊した」と投稿。

「私は同島の原油インフラを破壊しないことを選択した。しかし、イラン、あるいは他国がホルムズ海峡における船舶の自由かつ安全な航行を妨害するような行為に出た場合、直ちに再検討する」と付け加えた。

米銀最大手JPモルガン・チェースの最新報告書によると、イランの沖約30キロに位置するカーグ島は、同国の原油輸出の約90％を担っている。イランの海岸線のほとんどは超大型タンカーが航行するには浅すぎるため、同島は1960年代から1970年代にかけてのイランの原油開発拡大期に大きく発展した。(c)AFP