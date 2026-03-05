この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【3月5日 AFP】米国とイスラエルによる対イラン攻撃において、標的の選定や攻撃の実行にAI（人工知能）が広範囲に使用されていることが指摘され、兵器に対する「人間の制御」が失われつつあるとの懸念が生じている。専門家が4日、AFPの取材に応じた。

2月28日の攻撃開始以降、米国とイスラエルはイラン全土で数千回の空爆を実施している。その中には、開戦初日にイランの最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイ師を殺害した攻撃も含まれる。

ニューヨークにあるニュースクール大学准教授で、AIとロボット工学の専門家であるピーター・アサロ氏は、両国が標的の特定にAIを使用した可能性が高いと指摘する。その根拠として、計画段階が極めて短期間であったことや、標的の数が膨大であることを挙げた。

AIの使用で作戦をより迅速に進めることはできるが、その一方で道徳的・法的な問題が置き去りにされてしまうと同氏は警鐘を鳴らす。

自律型兵器システムの規制を求める「Stop Killer Robots」キャンペーンの副代表を務めるアサロ氏は「プロセスを自動化することで、人間が行うよりもはるかに速く、膨大な標的リストを生成できる」と話す。

しかし同時に「倫理的・法的な問いが生じる。リストアップされた個々の標的について、人間が実際にどれほど精査し、攻撃を承認する前にその合法性や軍事的価値を検証しているのだろうか」と疑問を呈した。

■制御の喪失か？

アサロ氏は「こうしたシステムの狙いはすべて、敵よりも速く意思決定し、行動することにある」とした上で、「果たして、起きていることを本当に人間が制御できているのだろうか？」と問いかける。

自動兵器の使用を規制する条約についてはこの10年間議論が続いており、各国は今年後半、本格的な交渉を開始するかどうかを決定する予定だ。

現在、AIや自律型兵器に特化した条約は存在しないが、法的な空白状態で運用されているわけではなく、既存の国際法が適用される。

国連での議論の傍らでアサロ氏は、議論の核心は標的の選定にあり、「意味のある人間による制御」が失われることへの恐怖があるとAFPに述べた。

AI導入の推進派は「AIは非常に正確で、人間よりもミスが少ない」と繰り返すが、アサロ氏は「これらのシステムが実際にどのように機能しているのかは判明していない」ことを強調する。

また、AIが不透明なシステムの上で動作しており、その判断に至る経緯がほとんど可視化されていない点を指摘し、「システムの出力を正当に評価したり、ミスが起きた際に原因を特定したりする簡単な方法はない」と述べた。