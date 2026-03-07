【3月7日 CGTN Japanese】中国南部の北部湾海域ではこのほど、油田でのドローンシステム運用プロジェクトが正式運用を開始しました。中国の海上油田でのドローンの大規模な応用は初めてです。

このプロジェクトは北部湾海域の海上プラットフォーム41カ所と陸上ターミナル2カ所を結び、ドローンを使って海底パイプラインの点検、物流、緊急時の安全保障などをするものです。

ドローンは上空から、長さ500キロ以上の海底パイプラインの迅速な点検を行い、漏れなどの異常状況を効率よく識別して応急処置を実施します。また、制御が失われた船舶や落水者の捜索や救助に協力することができます。このほか、プラットフォームや工事用船舶に予備部品などの荷物を迅速に運搬することもでき、輸送効率の大幅な向上や輸送コストの削減に貢献できます。

プロジェクトの責任者によると、ドローンの作業は従来の船舶とヘリコプターによる作業に取って代わり、作業効率が30％以上向上します。グリーン低炭素の効果も顕著で、年間で船舶リースと燃料費を約1500万元（約3億4000万円）節約でき、炭素排出量を2万5000トン削減できるということです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

