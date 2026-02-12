この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【2月12日 AFP】オランダで発掘されたローマ時代の滑らかな白い石は、これまでその用途をめぐり、研究者らを長い間悩ませてきた──。しかしこのほど、人工知能（AI）の助けを借りることで、長年の謎が解明された可能性が出てきた。研究論文が学術誌「Antiquity」に掲載された。

研究者によると、この謎の石はいわゆる古代の「ボードゲーム」だったとみられ、今回、そのルールも推測することができた。

円形の石灰岩には、縦・横・斜めの線が刻まれている。3Dイメージングから、科学者たちは一部の線が他の線よりも深いことが分かり、これに沿って駒が動かされたことが示唆された。「線に沿って摩耗が見られる。駒を滑らせたのだろう」と、古代のゲームを専門とするライデン大学の考古学者ウォルター・クリスト氏は指摘した。

マーストリヒト大学の他の研究者たちは、古代ゲームのルールを推測するための人工知能プログラムを使用した。「ルディ」と名付けられたAIプログラムは、石が出土した地域の約100の古代ゲームのルールで訓練された。

マーストリヒト大学のデニス・ソーマーズ氏は、ルディが「数十種のルールセットを生成し、自ら対戦をシミュレートして、ゲームとして楽しめるいくつかのバリエーションを特定した」と説明。その後、石の摩耗と生成されたルールセットを照合し、実際に行われていた可能性のある遊び方を推定した。

ただし、これはあくまで推測に過ぎず、実際のルールが確認されたわけではないとしてソーマーズ氏は注意を促した。

推定されたルールでは、できるだけ少ない手数で相手の駒を狩り、捕らえることを目的とするという。「一見単純だがスリリングな戦略ゲーム」だと説明した。(c)AFP