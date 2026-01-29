【1月29日 AFP】中国サッカー協会（CFA）は29日、李鉄・元中国代表監督を含む73人に対し、永久追放処分を科した。さらに八百長などの不正行為を行ったプロリーグに参加する13クラブにも、勝ち点剥奪や罰金を命じたと発表した。

近年、中国サッカー界では大規模な反腐敗運動が展開されており、プロサッカー界にはびこる不正の実態が明らかにされている。

CFAは「体系的な見直し」を通じて処分が下されたとし、「業界の規律強化やサッカーを取り巻く環境の浄化、公平な競争を維持するための対処が必要だった」とSNSに声明を投稿した。

29日の発表では、八百長行為がいつ行われたものかや、その手口については明らかにされていない。

これまでにも、CFAの複数の幹部が職を追われ、数十人の選手が八百長やギャンブルのために出場停止処分を受けている。

2019年から2021年までナショナルチームを率い、現役時代にはイングランド・プレミアリーグのエバートンでプレーした李元中国代表監督は、2024年12月に収賄の罪で20年の懲役刑を言い渡され、現在も服役中だ。

CFAの声明によると、1100万ドル（約17億円）相当のわいろを受け取ったとして終身刑が言い渡された陳戌源元CFA会長も永久追放された73人のうちの一人だ。

また、中国トップリーグ（CSL）の2025年シーズンに参加した16クラブのうち11クラブにも勝ち点剥奪と罰金の処分が下された。

天津津門虎と昨シーズンの準優勝チームである上海申花には、2026年シーズンの勝ち点10剥奪と罰金100万元（約14万4000ドル）という最も厳しい処分が下された。(c)AFP