【1月24日 AFP】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領がスイス東部ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で、イラン反政府デモに対する致命的な弾圧は、当局が「十分な数の人々を殺せば権力を維持できる」と示すことになると発言したことを受け、イランのアッバス・アラグチ外相は23日、ゼレンスキー氏を激しく非難した。

ゼレンスキー氏は22日、イラン指導部が権力を維持できれば、「あらゆる暴君への明確なシグナル」になると述べた。

ウクライナに全面侵攻するロシアのウラジーミル・プーチン大統領率いる政権は、最高指導者アリ・ハメネイ師率いるイランのイスラム神権体制と戦略的パートナーシップ関係にある。プーチン氏は先週、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領と電話会談を行い、二国間関係の強化で合意した。

アラグチ氏はゼレンスキー氏の発言に対し、X（旧ツイッター）への英語投稿で、ゼレンスキー氏は「腐敗した将軍たちの懐を肥やすために、欧米の納税者を利用している」と主張。

「世界はもう『混乱の道化師』ゼレンスキー氏にうんざりしている」と付け加えた。ゼレンスキー氏がかつて大成功を収めたコメディアン兼喜劇俳優だったことに言及したようだ。

さらに「外国の支援を受け、傭兵（ようへい）だらけのウクライナ軍とは異なり、私たちイラン国民は自衛の方法を知っており、外国人に助けを乞う必要はない」とも述べた。

確かにウクライナ軍には外国人傭兵も加わっているが、全体のごくわずかな割合を占めるにすぎない。