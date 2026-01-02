この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【1月2日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領（79）は、1日に掲載された米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）のインタビューで、右手の大きなあざはアスピリンのせいだと述べ、公の場で居眠りしたことを否定した。

歴代最高齢の78歳7か月で就任したトランプ氏は、同紙に対し「私の健康状態は完璧だ」と語り、健康状態を詮索されることへの不満を表明した。

トランプ氏は、ジャーナリストとの頻繁な交流、ソーシャルメディアへの頻繁な投稿、あるいは自身をスーパーヒーローに見立てたAI（人工知能）生成ミームなどを通じて、気力・体力共に充実していることをアピールしてきた。

だが、2期目就任から間もなく1年を迎えようとする中、健康状態を疑問視する声が高まっている。

右手にはあざが消えずに残っており、厚化粧で覆われていることが多いが、時には包帯で覆われていることもある。また、足首も腫れているように見える。

トランプ氏は11月に大統領執務室で保健当局の代表者らとテレビ中継された会合など、時折、明らかに目を開けていられない様子を見せている。民主党のジョー・バイデン前大統領を常々「スリーピー（眠そう、な）」とやゆしてきたトランプ氏にとって、政治的にデリケートな問題だ。

バイデン氏は1年前に82歳で退任し、歴代最高齢の大統領となったが、トランプ氏は在期中にこの記録を更新する見通しだ。

トランプ氏はゴルフ以外ではほとんど運動をせず、長年にわたり高脂肪・高塩分のファストフードを大好物としている。