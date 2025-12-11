この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月11日 AFP】フランスのブリジット・マクロン大統領夫人（72）が活動家に対して使った下品な言葉が、性暴力の深刻さを軽視しているとして、フェミニストの反発を招いている。

8日に公開された動画には、ブリジット氏が先週末、レイプ容疑で告発されたが不起訴となった俳優兼コメディアン、アリ・アビタン氏（51）の公演を妨害した活動家たちを「ばかなビッチども（フランス語では「sale connes」）」と呼ぶ場面が映っている。

ブリジット氏が7日に舞台裏で行った発言について、同氏の事務所は前日に行われたアビタン氏に対する抗議活動の「過激な手法」を批判する意図しかなかったと釈明している。

だが、複数の有名な女性俳優がソーシャルメディアで「#SalesConnes（#StupidBitch）」というハッシュタグを付ける運動に加わっている。

映画『エディット・ピアフ ～愛の讃歌～』でアカデミー賞主演女優賞を受賞したマリオン・コティヤール氏は9日、170万人のインスタグラムフォロワーに向けて「私はばかなビッチだ。そのことを誇りに思う」と投稿した。

このハッシュタグはパリの街頭にも登場している。

先週末の抗議活動に参加したグループがソーシャルメディアに投稿した動画によると、「ブリジットによろしく。ばかなビッチどもより」というメッセージが壁に張られていた。

また別の動画では、「#NousToutes（私たち全員）」というグループがブリジット氏に対し、アビタン氏のレイプ疑惑で起きたような「不起訴」は「無実」と同義ではないと訴えた。