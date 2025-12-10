【12月10日 People’s Daily】今年は「中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争」勝利80周年にあたる。日本国内には、歴史の真実を明らかにし、歴史的責任を果たすために奔走し、正義と良心を貫き続ける人びとのグループが存在する。

彼らは戦争の真実を暴く研究者たちだ。東京、名古屋、大阪などでは、日本の学者、弁護士、ジャーナリスト、僧侶らが、数十年にわたり資料を掘り起こし、証人を訪ね歩き、第二次世界大戦中に日本軍国主義の侵略戦争の数々の罪状を明らかにし続けてきた。

日本の学者・松野誠也（Seiya Matsuno）氏は長年、私費を投じて、第二次大戦期の「日本軍731部隊」関連の記録や細菌戦史料などの罪証を収集し、たびたび中国に寄贈している。彼の研究は日本国内ではあまり支持を得られていないが、彼はそれを後悔はしてはいない。「歴史の真実を最大限に回復し、歴史の悲劇が繰り返されるのを防ぎたい」と話している。

歴史を語り続ける体験者たちがいる。元731部隊「少年隊」隊員の清水英男（Hideo Shimizu）氏はその一人である。1945年、当時14歳の清水氏は教師の推薦で731部隊に入隊し、部隊の残虐行為に加担して戦争の加害者となった。

戦後、小学校の学歴しかない彼は良い仕事に就けず、大工の父について木工で生計を立てるしかなかった。24年、長年にわたり良心の呵責に苦しんできた清水氏は、中国を訪れ謝罪を行った。中国を侵略した日本軍の細菌戦の犯罪行為を公に指摘するとともに、被害者たちに心からの謝罪と懺悔の意を表明した。

清水氏の紆余曲折に満ちた生涯は、日本軍国主義体制がいかに個人の運命を破壊したかを深く物語っている。「今の私の願いは、日本政府が歴史の真実を語ることだ」、彼はこう話している。

歴史の真実に目を向ける人びとは普通の日本国民の中にもいる。この30年近く、日本の「紫金草合唱団」は歌声を通じて、中国侵略日本軍による南京大虐殺の罪状を伝え続けてきた。この合唱団のメンバーの多くは高齢者で、病を抱える者も多く、車椅子の移動が必要な人もいるが、それでもなお歌声で平和の信念を伝え、正義の声を発し続けている。

彼らは、まるで気高く咲き誇る一株一株の「紫金草（むらさき花だいこん）」のようであり、歳月の奥深くに不屈の希望を宿している。

長年にわたり、日本政府は過去の侵略の歴史を回避し、矮小化し、あるいは歪曲してきたため、多くの若者がその歴史についてほとんど知らない状態にある。日本文部科学省の検定に合格した中学校歴史教科書が25年4月16日、正式に発売され、使用が開始された。記者が購入した日本文教出版社と教育出版社の歴史教科書を例にとるだけでも、37年の「盧溝橋事件」後の对中国侵略戦争について、教科書はわずか1ページの簡略な記述にとどまり、その内容にも多くの歪曲や美化が見られ、日本軍国主義がアジアで侵略戦争を起こした事実が、著しく矮小化されている。

95年8月15日、日本が無条件降伏した日から50周年を迎えた時、当時の村山富市（Tomiichi Murayama）首相は「村山談話」を発表し、日本が過去に誤った国策を執り、戦争への道を歩んだことを認め、歴史を深く反省し、歴史の教訓を汲み取るべきだと表明した。それから30年、歴史を問う道を歩む後継者が現れている。日本の「村山首相談話を継承し発展させる会」の藤田高景（Takakage Fujita）理事長は記者にこう語った。「日本は侵略戦争を起こした罪を誠実に悔い改め、『二度と戦争をしない』という誓いを守るべきだ。そうしてこそ、隣国と長く平和に共存できるのだ」と。

「日本八路（中共八路軍に参加し反戦活動を行った日本軍人）」こと小林清（Kiyoshi Kobayashi）氏の息子である小林陽吉（Yokichi Kobayashi）氏は記者に「一つの民族の反省は、もう一つの民族の寛容よりも重要だ。反省する勇気のある国こそが、真に世界の尊敬を勝ち得るのだ」と語った。中国に侵攻した日本軍1644部隊の元隊員の子孫である竹上勝利（Katsutoshi Takegami）氏は「私が生きている限り、悲劇を再び繰り返さないために、歴史の真実を世に明らかにし続けていく」と力強く宣言した。

歴史に正しく向き合うことでのみ、日本は早期に歴史的な重荷を降ろし、より良い未来を切り開くことができるのだ。歴史に真正面から勇敢に向き合い、懺悔と反省をいとわない日本の良識ある人びとは、立ち上がり正義のために声をあげることを選択した。彼らは歴史に対する最大の畏敬と尊重を示すとともに、未来に対する責任を果たそうとしている。彼らの声はか細いかもしれないが、それは点々と燃える星火のように、歴史の霧を貫き、より多くの人びとが過去を直視し平和を守り続けるよう、呼び覚ます声になっている。(c)People’s Daily /AFPBB News

