【12月2日 AFP】カリブ海で9月に行われた麻薬密輸船と疑われる船舶への攻撃で、米軍が生存者を狙って追撃を行ったと報じられた問題で、米政府は1日、攻撃を命じたのはピート・ヘグセス米国防長官の権限の下で行動していた米海軍のフランク・ブラッドリー提督だったと発表した。

ドナルド・トランプ政権によるカリブ海と太平洋での麻薬密輸容疑者への攻撃については、その合法性が疑問視されているが、報告されている生存者への追撃は、さらなる非難を呼び、戦争犯罪の可能性も指摘されている。

9月初めの2回の攻撃では11人が死亡した。この後も麻薬密輸船を狙った作戦は継続され、これまでに80人以上が死亡している。

トランプ政権は、米国が事実上「麻薬テロリスト」との戦争状態にあると主張している。また、米国特殊作戦司令部を率いるブラッドリー提督が、生存者への2回目の攻撃を命じたことは合法で適切だったとの見解を示した。

ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は、ブラッドリー提督について「権限と法律の範囲内で行動した。標的の船を破壊し、米国への脅威を排除するために交戦を指揮した」と述べ、ヘグセス国防長官が「攻撃を実行する権限を与えた」と説明した。

問題をめぐりヘグセス長官への圧力が高まる中、ホワイトハウスの見解は、責任がブラッドリー提督にあると強調しているようにも見える

ヘグセス長官は1日、X（旧ツイッター）への投稿で「私は、彼と彼が下した戦闘の決定を支持する。9月2日の任務とそれ以降のすべての任務について」と述べ、ブラッドリー提督を「米国の英雄」と呼んだ。

こうした動きを受けて民主党は反発。クリス・マーフィー上院議員は「共和党も民主党も、この行為が違法で極めて非道徳的であるとの結論に至っており、ヘグセス長官が責任を転嫁している」とCNNで非難した。

また、下院軍事委員会のマイク・ターナー議員（共和党）も「ダブルタップ」攻撃についてまだ説明を受けていないと述べ、「これらの攻撃がどのように進められているかについて、人々は非常に懸念している」と指摘した。

米メディアは先週、9月2日の作戦で生存者2人に対して追加攻撃が行われたと報じたが、国防総省のショーン・パーネル報道官は「この報道はすべて事実ではない」と主張していた。(c)AFP/W.G. DUNLOP