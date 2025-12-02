この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【12月2日 AFP】高市早苗首相は1日、サウジアラビアの投資ファンドなどが東京都内で開いたイベント「 FII PRIORITY Asia Summit 2025」であいさつし、人気漫画「進撃の巨人」の主人公エレン・イェーガーの有名なせりふを引用し、「いいから黙って全部オレに投資しろ！！」と英語で述べ、対日投資の拡大を呼び掛けた。

高市氏は、「サウジアラビアでは、日本の漫画・アニメが非常に人気だと伺いました。『キャプテン翼』、『ワンピース』、『鬼滅の刃』などありますけれども、本日は、『進撃の巨人』の有名なセリフを借りて、私のスピーチの結びといたします。『いいから黙って全部オレに投資しろ！！（Just shut your mouths. And invest everything in me!!）』」と述べた。

10月に就任した高市氏は、2025年第3四半期（7～9月）の実質GDP成長率がマイナスとなる中、経済を活性化させるため、対日投資誘致のプレッシャーにさらされている。(c)AFP