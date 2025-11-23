この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月23日 AFP】25F1第22戦ラスベガスGPは22日、決勝が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが見事なドライビングで優勝を飾った。マクラーレンのランド・ノリスは2位に入り、自身初のドライバーズ選手権制覇に向けて一歩前進している。

フェルスタッペンは、ポールシッターのノリスの1周目第1コーナーでのミスを突いてリードを奪うと、そのままレースを支配して通算69勝目を挙げた。最終的にはノリスに20秒以上の差をつけてチェッカーを受けた。

それでもノリスは、総合争いでは残り2レースで408ポイントに到達し、4位でフィニッシュしたチームメートのオスカー・ピアストリとの差を30ポイントに開いた。フェルスタッペンは42ポイント差の3番手となった。

レースは3位にメルセデスAMGのジョージ・ラッセルが入り、5位以下にはメルセデスAMGのキミ・アントネッリ、フェラーリのシャルル・ルクレール、ウィリアムズのカルロス・サインツ・ジュニア、レーシングブルズのアイザック・ハジャー、キック・ザウバーのニコ・ヒュルケンベルグ、フェラーリのルイス・ハミルトンが続いた。

レッドブルの角田裕毅は14位だった。(c)AFP