この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月13日 AFP】米国で12日、「ペニー」の愛称で知られる1セント硬貨の最後の製造が行われた。使われる機会が減る中、製造コストが上昇していたことから、ドナルド・トランプ米大統領も製造停止を命じていた。

最後の硬貨はフィラデルフィアの造幣局でブランドン・ビーチ財務官によって打たれ、流通向けペニーの232年にわたる製造が正式に終了した。

今後もペニーは法定通貨として残る。現在、約3000億枚が流通している。

トランプ氏は2月、政府支出削減の一環としてペニーの製造停止を財務省に求めていた。自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「米国は長い間、1枚あたり2セント以上かかるペニーを鋳造してきた。これは非常に無駄だ！」と書いていた。

ペニーは1792年の貨幣法で初めて認可された。初期のものは純銅製だったが、現在のペニーは銅メッキされた亜鉛製。造幣局によると、過去10年で1枚あたりの製造コストは1.42セントから3.69セントに上昇したという。

ペニーの製造コストをめぐる議論はこれまでもあったが、議会では廃止案が繰り返し退けられてきた。(c)AFP