この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月11日 AFP】インドの首都ニューデリー中心部で10日夜、車両が爆発し、少なくとも8人が死亡、19人が負傷した。捜査当局が現場の残骸を調べている。

警察は爆発の原因を明らかにしていない。爆発は、世界遺産としても知られるランドマーク、レッドフォート（赤い城）付近で起きた。

アミト・シャー内相は同日深夜、治安部隊が「すべての角度から調査を進めている」と記者団に述べ、調査結果が出るまで「事件の原因を特定するのは非常に難しい」と語った。

現場では科学捜査班や対テロ当局が証拠の収集にあたっており、ニューデリー全域で警備が強化された。

ナレンドラ・モディ首相は犠牲者の遺族に哀悼の意を示し、「デリーでの爆発で愛する人を失った方々にお悔やみ申し上げます。負傷者が一日も早く回復しますように」との声明を発表した。

ニューデリー消防当局のAKマリク副長官はAFPに対し、「これまでに8人が死亡し、19人が負傷している」と病院の情報を引用して述べた。インド通信（PTI）は11日、死者数が9人に増えたと報じた。

目撃者の一人はAFPに「車が走行中に爆発するのを見た」と語り、「車や人が燃えていた。車内の人たちも炎に包まれていた」と話した。また「私は周囲の人々に助け出すよう呼びかけましたが、皆、動画や写真を撮るのに夢中でした」と振り返った。(c)AFP/Asma HAFIZ and Jalees ANDRABI