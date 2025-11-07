この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月7日 AFP】南アフリカ政府は6日、ロシアとの激戦が続くウクライナ東部のドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）で傭兵（ようへい）部隊に加わっている南ア国民17人から、帰国支援要請を受けたと発表した。

2022年のロシアによるウクライナ侵攻に端を発した紛争では、両国が外国人傭兵を投入しており、アフリカ諸国を含む国々から採用している。

南ア大統領府によると、同国政府は「戦火で荒廃したドンバス地方で身動きが取れなくなった20～39歳の南ア人男性17人から、帰国支援を求める救難通報を受けた」。

17人は「高収入が得られるなど甘い言葉で、ウクライナ・ロシア紛争に参戦する傭兵部隊に誘い込まれた」。どちらの側で戦っていたかは明らかにされていない。

ドンバス地方はウクライナ紛争の主戦場となっており、両国の部隊が活動している。

南アのシリル・ラマポーザ大統領は、南ア人男性の傭兵採用について調査を命じた。

南ア国民が同国政府の許可なく外国の軍隊に加入するのは違法だ。

ロシア国防省は昨年3月、ウクライナ紛争開始以来、南ア人傭兵少なくとも14人がウクライナで殺害されたと発表したとされる。(c)AFP