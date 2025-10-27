【10月27日 AFP】アニメーション映画『チェンソーマン レゼ篇』が週末の北米興行収入ランキングで初登場1位を獲得した。興行収入は1730万ドル（約26億円）を記録した。

映画コンサルティング会社「フランチャイズ・エンターテインメント・リサーチ」のアナリスト、デービッド・A・グロス氏は「チェンソーマン」は、日本やアジア全域ですでに大成功を収めていたと指摘し、「しかし、これはアジアだけの話ではない。アニメは今やヨーロッパやラテンアメリカを含む世界中で成功している。これは世界的な現象だ」と続けた。

作品では「チェンソーの悪魔」と融合した主人公の少年デンジがカフェで働く謎の女性「レゼ」に恋心を抱き、そして戦闘が繰り広げられるダークファンタジー。

2位は先週の首位から1ランク下がったイーサン・ホーク主演のホラー続編『ブラックフォン2』。1300万ドル（約20億円）を記録した。

注目されていた米ミュージシャン、ブルース・スプリングスティーンさんの伝記映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』は、910万ドル（約14億円）でやや期待外れの4位デビューとなった。

「1週間前、業界の予測ではオープニング興収が2500万ドル（約38億円）に達する可能性があるとされていたが、それは過大評価だった。非現実的な期待が映画にダメージを与えた」とグロス氏は指摘した。(c)AFP