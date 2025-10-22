この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月22日 AFP】高市早苗新首相は女性閣僚が半数程度を占める「北欧諸国並み」に女性を起用すると述べていたが、21日発足の新内閣で閣僚18人のうち、女性は2人にとどまった。

木原稔新官房長官は、片山さつき氏を日本初の女性財務相に、小野田紀美氏を経済安全保障担当相に任命したと発表した。

目標とする政治家として故マーガレット・サッチャー元英首相を挙げている高市氏は21日、日本初の女性首相に選出された。

高市氏は先月、内閣や党執行部について「北欧の国々に比べても劣らないほど、多くの女性に活躍していただく」と述べていた。

日本の政財界において、女性は希少だ。世界経済フォーラム（WEF）の「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート（世界男女格差報告書）」2025年版で、日本のジェンダー・ギャップ指数は148か国中118位だった。

北欧諸国のアイスランド、フィンランド、ノルウェーが1～3位を占めた。

アイスランドでは、クリストルン・フロスタドッティル首相を含む閣僚11人のうち6人が女性だ。

フィンランドでは19人中11人、ノルウェーでは20人中9人となっている。

石破茂前内閣も女性閣僚は2人だった。女性閣僚が最も多かったのは、第2次岸田文雄改造内閣などの5人。(c)AFP