【10月16日 AFP】イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は15日、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザでの停戦合意を守らなければ戦闘を再開すると警告し、軍に「壊滅計画」の準備を命じた。

「ハマスが合意に従うことを拒否した場合、イスラエルは米国と協調して戦闘を再開し、ガザの現状を変え、戦争のすべての目的を達成するためにハマスを完全に打倒する」とカッツ氏は声明で述べた。

この声明に先立ちハマスは、可能なかぎりすべての遺体を移送したと述べ、さらなる遺体を引き渡すには瓦礫（がれき）を捜索する特別な回収装置が必要だと述べた。

ドナルド・トランプ米大統領が提案したガザ和平計画に基づき、ハマスは今週、生存している20人の人質をイスラエル側に引き渡した。15日には、新たに2人の遺体を移送した。

ハマスの軍事部門イザディン・アルカッサム（カッサム旅団）は声明で「拘束しているすべての生存しているイスラエル人と収容できた遺体を引き渡すことで、合意に対する義務を果たした」とSNSで述べた。

「残りの遺体については、特別な装置が必要だ」として、「この問題を解決するために多大な努力をしている」と述べた。(c)AFP