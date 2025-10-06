【10月6日 AFP】オーストラリア・シドニー市内の通りで5日夜、銃の無差別発砲事件が発生し、20人が負傷した。容疑者の男は身柄を拘束された。警察は翌6日、テロやギャングに関連した事件ではないとの見方を示した。

警察は、市内インナーウエスト地区で銃を無差別に発砲しているとの通報を受け、現場に急行した。容疑者の男は、建物の上階から近くの車両や警察に向けて発砲したという。

当時の状況について、近くのオフィスで勤務していた男性は「車両のフロントガラスやバス停のガラスが粉々になった」と話し、「混乱していた。一瞬のうちの出来事だったので、何が起きているのか理解できなかった」とシドニー・モーニング・ヘラルド紙に語った。

警察は周囲の道路を封鎖し、建物の上階の部屋に突入して容疑者の男（60）を取り押さえた。現場からはライフル2丁が押収された。

負傷者20人のうち、複数が病院で治療を受けており、このうち1人は重傷という。

ニューサウスウェールズ州警察は「50〜100発の銃弾が放たれた」としている。また、事件の動機は不明だが、「テロやギャングとは関係ないとみられる」と地元ラジオ局に述べた。

オーストラリアでの無差別発砲事件は比較的まれ。1996年、タスマニア州ポートアーサーで35人が殺害された事件を受け、全国的な規制強化が行われ、多くの自動銃・半自動銃の民間所有は禁止・制限された。(c)AFP