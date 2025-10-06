この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月6日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は5日、ベネズエラ沖で麻薬を積載しているとする小型船への攻撃が非常に成功しているとし、カリブ海のその海域には「もう船がいない」と述べた。

トランプ氏はバージニア州ノーフォークの海軍基地で、兵士らに向けて「われわれは、誰も見たことのないレベルで薬物を阻止している」と述べた。

「われわれがあまりにうまくやっているので、船がまったくない。漁船でさえだ。誰も海に出たがらない。残念ながらそういうことだ」と笑いながら語り、「もう見つけることができない」と述べた。

米当局によると、これまでの攻撃で少なくとも21人が死亡している。

ホワイトハウスはこれまでに少なくとも4隻の船を爆破した攻撃により、薬物の米国流入を阻止したと主張している。

トランプ氏は、自身の政策が効果を上げていると誇示し、陸路への軍事行動の拡大もあり得ると述べた。

「海からはもうやってこられない、今度は陸路を使うしかなくなる。だが、はっきり言っておく、それもうまくいかないだろう」(c)AFP