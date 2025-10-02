この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月2日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は、10日に発表されるノーベル平和賞を明らかに欲しがっているが、日の当たらない場所で忘れ去られた大義のために尽力する人々と比べると、受賞する可能性は低いと予想されている。

トランプ氏は今週、自身がノーベル平和賞を受賞できなければ米国への「侮辱」となると述べたが、ノーベル平和賞の授賞式が行われるノルウェーの首都オスロの専門家たちは、同氏の「米国第一主義（アメリカ・ファースト）」政策と分断あおる姿勢から、受賞の可能性は事実上ゼロだと指摘している。

ノーベル平和賞に関する研究を行い、共著も執筆した歴史家のエイビン・ステネルセン氏はAFPに対し、「全く考えられない」「トランプ氏は多くの点で、ノーベル賞の理念とは正反対だ」と指摘。

「ノーベル平和賞は、例えば国連における多国間協力の擁護を目的としている。だがトランプ氏はその原則を破り、ひたすらわが道を歩んでいる」と付け加えた。

トランプは、わずか数か月で6～7の戦争を解決したと主張しているが、専門家はこの数字は著しく誇張されていると指摘している。

ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）のカリム・ハガグ所長はAFPに対し、「ノーベル委員会は、こうした平和構築の取り組みにおいて明確な成功例があったかどうかを評価すべきだ」と語った。

ハガグ氏は、ノーベル平和賞は日の当たらない場所で静かに活動する人々に与えられるべきだと主張。「現地の仲介者や平和構築者たちが現場で行ってきた活動」に光を当てるべきだと述べた。

「世界の忘れ去られた紛争の多くで忘れ去られてきた当事者たちだ」と述べ、スーダン、サヘル地域、そしてアフリカの角に位置するソマリア、エチオピア、エリトリアといった国々を例に挙げた。

スーダンの緊急対応室（戦争と飢餓に苦しむ人々に食料と支援を提供するために命を危険にさらしているボランティアのネットワーク）もそうした団体の一つだと指摘した。

ジャーナリスト保護委員会や国境なき記者団といったメディア監視団体も、特にこの一年間はパレスチナ自治区ガザ地区で記者たちが命を落としているため、栄誉を受けるに値するだろう。

オスロ平和研究所のニーナ・グラガー所長は、「これほど多くのジャーナリストが一年で殺害されたことはかつてなかった」と述べた。

一方、ロシア反体制派の指導者、故アレクセイ・ナワリヌイ氏の妻、ユリア・ナワリナヤ氏も、ブックメーカーの有力候補の一人となっている。(c)AFP